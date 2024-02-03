Японская водная терапия: польза, риски, эффективность

Почему трудолюбивые японцы, у которых отпуск длится не более 10 дней в году, а большинство населения проживает в загазованных городах, удерживают мировое первенство по продолжительности жизни? Когда-нибудь учёные найдут разгадку "японского феномена", а сегодня поговорим о народном оздоровительном ритуале, который, по мнению многих японцев, защищает их от "всех болезней", передает NOI.