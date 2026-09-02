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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ольмо об отказе «Атлетико» продавать Альвареса «Барсе»: «Я этого не понимаю, у всех есть мечты. Хулиан боролся за них, но есть факторы, которые нельзя контролировать»

Полузащитник «Барселоны»  Дани Ольмо высказался о том, что « Атлетико » отказался продавать  Хулиана Альвареса каталонцам.

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