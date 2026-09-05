RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 676 подписчиков

Лихачёв: Россия обсудит с МАГАТЭ вопрос о возобновлении работы ЛЭП «Днепровская»

Лихачёв: Россия обсудит с МАГАТЭ вопрос о возобновлении работы ЛЭП «Днепровская»

Россия намерена в ближайшее время обсудить с руководством Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) вопрос о возобновлении подачи на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) электроэнергии по ЛЭП «Днепровская».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым