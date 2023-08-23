Накануне Дня государственного флага мигрант сжёг российский флаг в Одинцове

Надо ещё сильнее "любить брать ев " наших азиатских. Уже и так суки сели нам на голову. Осталось взять дрючок и начать погонять нас. Немного осталось и начнут.

похоже на говновброс ,у нас ФСБ работает и исполняет свои обязанности на отлично,а тут какой то хрен с горы с компашкой оскорбляет Россию и её людей и чувствует себя типа на отлично ,пиздёж сплошной хохлосрани!!!

Анастасия Гончарова

при чём тут наши азаты? да азиаты порядочнее и адекватнее тебя в тысячи раз и не нужно тут кукарекать на эту тему ! мозг включи если он у тебя еще есть ,идет обыкновенная пропаганда на национальную рознь типа разрушить страну изнутри и на эту пропаганду и подтявкивание выделяются пиндосами огромные бабосы или ты спишь или тоже из хрюкофермы ,они любят на эту тему подхрюкивать!🐷🐷🐷🐷🐖