Сергей Лавров пошутил о методах подготовки к интервью

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал Юлии Меньшовой совет о том, как быстрее раскрыть собеседников на интервью.
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