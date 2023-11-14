Расчёт «Гиацинт-С» ВС РФ помог предотвратить наступление ВСУ под Купянском

В оборонном ведомстве Российской Федерации поделились данными о том, что подразделение ЗВО при помощи орудия «Гиацинт-С» оказало помощь в том, чтобы не допустить наступательных манёвров нацистских формирований киевского режима на Купянском участке линии боевого соприкосновения.