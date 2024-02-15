«Россия находится сегодня в самых выгодных условиях для переговоров, в которых она может выторговать очень много»

Американская аналитическая фирма Rand опубликовала отчет, в котором предостерегает от продления конфликта на Украине и принятия чрезмерно жесткой позиции в отношении России после окончания боевых действий.
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