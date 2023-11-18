Тизер второго сезона «Башни бога». Премьера в июле Telecom Animation Film («Семь смертн...

Тизер второго сезона «Башни бога». Премьера в июлеTelecom Animation Film («Семь смертных грехов: Четыре рыцаря Апокалипсиса») и Crunchyroll наконец вспомнили про аниме «Башня бога», второй сезон которого был анонсирован еще год назад.