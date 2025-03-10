Путин поручил освободить от службы по призыву бойцов из ЛНР и ДНР

Президент России Владимир Путин поручил освободить от призыва на военную службу лиц, которые не менее полугода принимали участие в боевых действиях в составе вооружённых сил Донецкой и Луганской Народных Республик.
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