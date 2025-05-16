Создатели Blades of Fire представили новый трейлер в честь выхода демоверси...

Создатели Blades of Fire представили новый трейлер в честь выхода демоверсии505 Games и MercurySteam опубликовали новый трейлер демоверсию предстоящей приключенческой игры Blades of Fire в честь выхода демоверсии, которая уже доступна на ПК и консолях.
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