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Царьград

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ФБР задержало 4260 подозреваемых в терроризме при Трампе

ФБР задержало 4260 подозреваемых в терроризме при Трампе

ФБР, под руководством администрации президента Дональда Трампа, арестовало более 4 тысяч лиц, подозреваемых в терроризме, предотвратив 1039 атак.

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