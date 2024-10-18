Более 250 новых троллейбусов получил Новосибирск по госпрограммам и нацпроекту

В Новосибирской области активно развивается транспортная система. За последние несколько лет благодаря поддержке местных властей в регионе появилось 200 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 190 автобусов.
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