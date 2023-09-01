Военное обозрение

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Турция находится в поиске зарубежных партнёров в целях совместной разработки программы по производству истребителя 5-го поколения

Турция находится в поиске зарубежных партнёров в целях совместной разработки программы по производству истребителя 5-го поколения

Первый самолёт, произведённый в Турции в рамках национальной программы по созданию истребителей 5-го поколения TF-X, находится в настоящее время в ангаре, ожидая своего первого полёта уже к концу текущего года.

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