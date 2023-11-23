Наталья Румянцева из Покровского-Стрешнева шьёт кукол из фетра

Наталья Румянцева из Покровского-Стрешнева по профессии инженер-технолог швейного производства. Она работает педагогом дополнительного образования во дворце творчества детей и молодёжи «Неоткрытые острова».
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