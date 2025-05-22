Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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    Да,ага! Если на триллионы,то что Укропия их не осваивала? Да потому что враньё!Россия аннулирует...
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  • Misha Glusch
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Власти Непала расследуют скоростной подъем британских военных на Эверест

Власти Непала расследуют скоростной подъем британских военных на Эверест

Власти Непала расследуют деятельность британской группы альпинистов, состоящей из бывших военных и одного министра, которые в рекордный срок поднялись на Эверест с использованием ксенона, рассказал глава туристического ведомства страны Нараян Прасад Регми.

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