Русская весна
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Русская весна

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Зеленский назвал цель Украины

Зеленский назвал цель Украины

Цель Украины получить гарантии безопасности от США и завершить войну с Россией в 2025 году, заявил Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RAI News 24.

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Комментарии
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Eduard
Нет никакого Президента Зеленского,есть самозванец!
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