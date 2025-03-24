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Царьград

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СК обнаружил доказательства атаки ВСУ на жилые районы Курской области

СК обнаружил доказательства атаки ВСУ на жилые районы Курской области

Следственный комитет России представил доказательства, подтверждающие намеренную атаку Вооружённых сил Украины на Беловский и Конышевский районы Курской области.

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