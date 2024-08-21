62 года назад Брэндон Гримшоу купил необитаемый остров, чтобы превратить его в свой маленький рай на Земле

62 года назад англичанин Брендон Гримшоу (Brendon Grimshaw) совершил очень выгодное приобретение: он купил необитаемый остров на Сейшельских островах всего лишь за 13 тысяч долларов, превратив его в последствии в наицональный парк.
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