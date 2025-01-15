В Брянской области ищут пропавшего мужчину в сапогах-дутиках

Просьба максимального репоста! Помогите найти человека! Фото пропавшего и приметы - по ссылке.В Брянской области в самый разгар новогодних праздников пропал немолодой мужчина, однако в розыск его объявили лишь сейчас.
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