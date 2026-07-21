В ГД рассмотрят проекты о мерах для скрывающихся за пределами России релокантов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты нижней палаты парламента на заседании 22 июля рассмотрят во втором чтении законопроект об ограничительных мерах против совершивших преступления релокантов.
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