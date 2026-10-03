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Воронежские новости

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Одного человека эвакуировали из горящей квартиры на Моисеева в Воронеже

Одного человека эвакуировали из горящей квартиры на Моисеева в Воронеже

На месте происшествия задействованы четыре отделения пожарных, один человек эвакуирован с маской спасаемого.

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