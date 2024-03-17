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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Миранчука 3 ассиста в 3 матчах. На гол «Фиорентине» дают 4.00

«Аталанта» встретится с «Фиорентиной» в 29-м туре Серии А. Полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук в трех последних матча сделал три голевые передачи.

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