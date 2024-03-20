Международный олимпийский комитет опубликовал флаг и гимн для нейтральных атлетов

Новый флаг для нейтральных атлетов (AIN) зеленого цвета с белой эмблемой. Что касается гимна, то первый концерт Петра Чайковского, звучавший при награждении российских спортсменов на Олимпиаде в Токио, многим не нравился.
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