Россия вынуждает киевлян эвакуироваться, чтобы они не мешали вводу войск в укро-столицу – Крапивник

Ударами по Киеву российская армия пытается выдавить из украинской столицы жителей, чтобы они не мешали наступлению ВС РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Коц: Никакой замо...
- Британский журнал...
- Британский журнал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым