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Лавров: весной 2024 была попытка возобновить зерновую сделку, но Киев отказался

Лавров: весной 2024 была попытка возобновить зерновую сделку, но Киев отказался

Турция весной 2024 года предприняла попытку возобновить действие зерновой сделки, Киев сделал ряд предложений, с которыми Москва согласилась, однако вскоре Украина сама же отказалась от соответствующих инициатив.

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