В Надыме директор компании оставил сотрудников без денег

В Надыме возбудили уголовное дело против генерального директора коммерческой компании. Руководитель несколько месяцев не платил сотрудникам зарплату и накопил долг в 1,3 миллиона рублей, сообщила пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.
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