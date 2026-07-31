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В Надыме директор компании оставил сотрудников без денег

В Надыме директор компании оставил сотрудников без денег

В Надыме возбудили уголовное дело против генерального директора коммерческой компании. Руководитель несколько месяцев не платил сотрудникам зарплату и накопил долг в 1,3 миллиона рублей, сообщила пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

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