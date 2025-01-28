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Центр интегративной медицины начал работать в МОНИКИ

Центр интегративной медицины начал работать в МОНИКИ

Подмосковье стало первым регионом России, где интегративная медицина вошла в ОМС. Научно-практический центр уже принимает пациентов в МОНИКИ, а в будущем кабинеты биорезонансной терапии планируется открыть и в других больницах.

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