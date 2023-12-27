Калужский губернатор поздравил спасателей с профессиональным праздником

27 декабря губернатор Калужской области опубликовал поздравление с Днем спасателя. Владислав Шапша отметил, что работники МЧС совершают подвиги во имя спасения, первыми приходят на помощь тем, кто попал в беду.
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