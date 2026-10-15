Светлана Бессараб из Госдумы рассказала, что стаж мамам, ухаживающим за ребёнками до полутора лет, начисляется независимо от работы.
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