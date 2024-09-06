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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клопп будет тренером команды Блашчиковского в прощальном матче вингера за «Боруссию». За Якуба сыграют Хуммельс, Суботич и Вайденфеллер, в команде Пишчека – Мхитарян и Шахин

Клопп будет тренером команды Блашчиковского в прощальном матче вингера за «Боруссию». За Якуба сыграют Хуммельс, Суботич и Вайденфеллер, в команде Пишчека – Мхитарян и Шахин

Бывший главный тренер дортмундцев поучаствует в прощальном матче Якуба Блашчиковского, возглавив его команду.

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