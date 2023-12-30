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МО: войска поразили склады ГСМ и оружия на аэродроме Староконстантинов

МО: войска поразили склады ГСМ и оружия на аэродроме Староконстантинов

Российские военные нанесли массированный удар по объектам ВСУ. Войска уничтожили украинские склады ГСМ и ракетно-артиллерийского вооружения на аэродроме Староконстантинов и в районе населенного пункта Чернобаевка в Херсонской области.

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