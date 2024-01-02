Массаж от запора у взрослых: техника выполнения

Согласно статистическим данным, каждый второй человек хоть раз в своей жизни страдал от запора. Это ужасное состояние, когда не получается сходить в туалет и осуществить акт дефекации, продолжающееся на протяжении длительного времени, не только вызывает массу негативных ощущений, но и может ….
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