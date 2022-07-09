За что закрыли Гоголь-центр?

Тут коллеги из Незыгаря мягко вступились за Гоголь-центр, который закрыли в его прежнем формате либерального агитатора и пропагандиста эстетики ЛГБТ и всяческого заукраинства и назначили туда вместо Серебренникова сына артиста Юрия Яковлева.