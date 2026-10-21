ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Борский городской суд вынес приговор трем участникам преступной группы, организовавшей канал незаконной миграции для 300 иностранцев.
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