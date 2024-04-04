Собянин: Проект «Активный гражданин» собрал 250 миллионов мнений

В год запуска портала такой проект был первым в мире Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте, что более 250 млн мнений собрано на портале «Активный гражданин», которому через несколько месяцев исполнится 10 лет с начала запуска.
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