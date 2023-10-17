На СВО против скопления сил ВСУ задействовали тульскую огнеметную систему "Тосочка"

В ходе спецоперации на Украине российские военнослужащие ликвидировали пехоту ВСУ в одном из укрепленных районов Минобороны с помощью расчет новейшей огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка", которую произвели в Тульской области.
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