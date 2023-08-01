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Семья Вирц, владеющая «Чикаго», приобрела клуб USHL «Чикаго Стил»

Юниорская команда выступает в лиге с 2000 года и дважды выигрывала главный трофей – Кубок Кларка (2017, 2021).

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