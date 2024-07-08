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Американский «Король ужасов» призвал Байдена выти из предвыборной гонки

Американский «Король ужасов» призвал Байдена выти из предвыборной гонки

Популярный американский писатель, «Король ужасов», Стивен Кинг в понедельник, 8 июля, призвал президента США Джо Байдена отказаться от выборов ради страны, которую он «самозабвенно любит», – сообщают СМИ.

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