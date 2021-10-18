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Зачем председателю Госдумы Володину понадобилось лишать Нобелевской премии их обладателей

Зачем председателю Госдумы Володину понадобилось лишать Нобелевской премии их обладателей

Председатель Государственный думы Вячеслав Володин недоволен, что Нобелевскую премию мира дают кому попало.

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Евгения Болотова
Обижается, что ему не дали...
кормчий
Она ( премия ) и на х...ему не нужна. Чтобы встать в одну шеренгу с Горбатым и президентом -негром , оно ему надо ?
Ночной кошмар
Ну, это же ГанаПольский обижается. Согласно Фрейду...)))
Наталья Андросова
Смешно слушать
Виктор Василенко
за что кукушка хвалит петуха ?
alexander
Пукнул, чтобы задеть не столько Горбачева, а Муратова.
Владимир Eвтушенко
А что, подонок Муратов, заслужил Нобеля?
Виталий
Больше заняться нечем, все вопросы решены, народ доволен. Можно и про премии поговорить.
Vladimir Ovchinnikov
Должны были проконсультироваться с Володиным, однако!! Такой великий политик!
Виктор Василенко
согласен с вами , очень " умное " лицо у Володина ....
Ночной кошмар
Да уж умнее твоего. Ты вот тут пукаешь, а он в Думе работает...)))
Vasily Golov
За какие дела Мира дали Премию Мира Обаме?Горбачеву дали за то,что ФРГ поглотила ГДР. Никакого объединения по факту не было.Восточные немцы изгои для западных,но Премия мира получена.Обама не прекратил ни одной войны,не улучшил мировую обстановку. Точно так поступили с присуждением премии Мира Муратову. Убили Политковскую,посадили убийцу.Но власть не боролась за ее оппозиционера.Пора дать премию Байдену за вывод войск из Афганистана. Милошевичу не дали премии за уничтожение Югославии и раздел на отдельные образования. Пора дать премию мира за подписание выхода из СССР РСФСР,УССР,БССР и прекращения существования его.Ельцин,Кравчук,Шушкевич заслужили перед Миром премию мира.
diuk7728 diuk
КИШКА ТОНКА ОДНАКО
Vasily Golov
Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия присуждается "тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив". Горбачеву дали за развал армии СССР? Тогда офицеры таксовали,солдаты собирали картошку и моркошку для своего пропитания.Ясеру Арафату за сплочение с последующим разделом Палестины. Обама за теорию мирных инициатив на Ближнем Востоке.
Nikita Kopitov
Горбачева они трогать не будут, они слишком обязаны этому человеку(кто б они были, если б не он, с его катостройкой)
curkakozel
как говорится у русских "это не лечится" "ну не ужели человек не понимает, что дурь сморозил", или от того, что высоко залез "крышу снесло"??
Константин Заболотный
Человек высказал своё мнение.Нравится оно кому,а кому нет-решать каждому самостоятельно.А ту вас получается,что у любого,высказавшего собственное мнение( в том числе и ваше) крышу снесло??? Вы тоже дурь сморозили, или,как принято нынче говорить, это другое...
Александр Hammer
Премия мира себя дискредитировала давно.
testorr
Автор смешон)))) Путину насрать на премию Нобеля))) Путину вообще на подобных авторов насрать)))
Сергей
Они возомнили себя богами...,а в мире их считают дерьмом..,живущих на воровстве своего народа..Вот и обидно..
Ночной кошмар
Обидно, что у тебя украсть не получается?
Константин Заболотный
А мне смешно,к примеру,что 107 лет назад Лев Толстой отказался от Нобелевской премии. ... Нобелевская премия была присуждена Пастернаку, а не Шолохову, и что единственным советским произведением, получившим премию, была книга, изданная за границей и запрещенная в родной стране. Смешно сравнивать уровень литературного таланта Ромена Роллана,Джона Голсуорси,Уильяма Фолкнера,Томаса Манна,Эрнста Хемингуэя,Ивана Бунина,Бернарда Шоу или Андре Жида с той-же Светланой Алексиевич или преславутым Дмитрием Муратовы. Чегой-то такого он гениального накрапал?Какое-такое гениальное дерьмо "душевно излил" на многострадальную мою Родину. Нынче( впрочем это было и раньше) западные "ценители" старались номинировать на Нобелевскую премию кто старательнее всех огаживал наше с вами российское житие...Им это ближе,роднее и понятнее.Поэтому сразу( после очередного "Нобелевского списку")возникает естественный вопрос, а чем же таким новый номинант угодил западенцам? Единственный пока общий знаменатель для них всех-торговля Родиной,оптом и в розницу...
Андрей Сердюк
аФФтырь, вы - инфодерьмодемон. 1. У нобелевской премии нет обладателей, есть ЛАУРЕАТЫ. 2. Нобель - изобретатель динамита. на том и заработал состояние, которое назначил в управление комитету.
Евгений Попов
Я так понял лауреат премией не обладает, а что он с ней делает?
Андрей Сердюк
он является не "обладателем", а "лауреатом".
Виктор Козодоев
а сам он кто такой, не мои ми чего- жулик
Александр Нестеров
..ему ,как и всей ЕР заняться нечем...потому и лижут...
Алексей Кузнецов
как-то мой друг писатель Г.Климов примерно так высказался о Ноб. премиях т.н. "мира": Одни пидарасы дают нобелевские премии "мира" другим пидарасам", например (курсив мой), Обамка, Сахаров, Солженицын, всех перечислять не позволяет огранич текста данного ком-я.
Владимир Eвтушенко
Климов сам был мразью конченою, такой же голубой, как те, кого он проклинает. И как он, рождённый в 1918 году, сбежавший на Запад в 47 году, ни разу не бывавший после в СССР, мог быть вашим другом
Ночной кошмар
А причём тут Володин? Володин всего лишь высказал своё недовольство тем, что дают премию Мира кому попало. Кстати, я тоже этим недоволен, и что? Имею право высказывать своё мнение, так же как и Володин, и любой другой. А некто Анатолий Несмиян, от себя уже предложил расширить и углубить некую "инициативу" Володина. Ну, и далее по тексту... Так это получается инициатива Несмияна, лишать премий, а не Володина. Ну, что у Несмияна в голове ветер, это мне давно известно. Да и другие критиканы, Ганапольский и Орешкин, такого же поля ягоды. Один пёрнул, остальные нюхают и комментируют. Читать их противно.

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