Зачем председателю Госдумы Володину понадобилось лишать Нобелевской премии их обладателей

Любопытно, однакоПолитикаЗачем председателю Госдумы Володину понадобилось лишать Нобелевской премии их обладателей Председатель Государственный думы Вячеслав Володин недоволен, что Нобелевскую премию мира дают кому попало.Вернуться к статье3013НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгения БолотоваОбижается, что ему не дали...кормчийОна ( премия ) и на х...ему не нужна. Чтобы встать в одну шеренгу с Горбатым и президентом -негром , оно ему надо ?Ночной кошмарНу, это же ГанаПольский обижается. Согласно Фрейду...)))НАНаталья АндросоваСмешно слушатьВиктор Василенкоза что кукушка хвалит петуха ?alexanderПукнул, чтобы задеть не столько Горбачева, а Муратова.Владимир EвтушенкоА что, подонок Муратов, заслужил Нобеля?ВиталийБольше заняться нечем, все вопросы решены, народ доволен. Можно и про премии поговорить.Vladimir OvchinnikovДолжны были проконсультироваться с Володиным, однако!! Такой великий политик!Виктор Василенкосогласен с вами , очень " умное " лицо у Володина ....Ночной кошмарДа уж умнее твоего. Ты вот тут пукаешь, а он в Думе работает...)))VGVasily GolovЗа какие дела Мира дали Премию Мира Обаме?Горбачеву дали за то,что ФРГ поглотила ГДР. Никакого объединения по факту не было.Восточные немцы изгои для западных,но Премия мира получена.Обама не прекратил ни одной войны,не улучшил мировую обстановку. Точно так поступили с присуждением премии Мира Муратову. Убили Политковскую,посадили убийцу.Но власть не боролась за ее оппозиционера.Пора дать премию Байдену за вывод войск из Афганистана. Милошевичу не дали премии за уничтожение Югославии и раздел на отдельные образования. Пора дать премию мира за подписание выхода из СССР РСФСР,УССР,БССР и прекращения существования его.Ельцин,Кравчук,Шушкевич заслужили перед Миром премию мира.DDdiuk7728 diukКИШКА ТОНКА ОДНАКОVGVasily GolovСогласно завещанию Альфреда Нобеля, премия присуждается "тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив". Горбачеву дали за развал армии СССР? Тогда офицеры таксовали,солдаты собирали картошку и моркошку для своего пропитания.Ясеру Арафату за сплочение с последующим разделом Палестины. Обама за теорию мирных инициатив на Ближнем Востоке.Nikita KopitovГорбачева они трогать не будут, они слишком обязаны этому человеку(кто б они были, если б не он, с его катостройкой)Ccurkakozelкак говорится у русских "это не лечится" "ну не ужели человек не понимает, что дурь сморозил", или от того, что высоко залез "крышу снесло"??Константин ЗаболотныйЧеловек высказал своё мнение.Нравится оно кому,а кому нет-решать каждому самостоятельно.А ту вас получается,что у любого,высказавшего собственное мнение( в том числе и ваше) крышу снесло??? Вы тоже дурь сморозили, или,как принято нынче говорить, это другое...Александр HammerПремия мира себя дискредитировала давно.TtestorrАвтор смешон)))) Путину насрать на премию Нобеля))) Путину вообще на подобных авторов насрать)))СергейОни возомнили себя богами...,а в мире их считают дерьмом..,живущих на воровстве своего народа..Вот и обидно..Ночной кошмарОбидно, что у тебя украсть не получается?Константин ЗаболотныйА мне смешно,к примеру,что 107 лет назад Лев Толстой отказался от Нобелевской премии. ... Нобелевская премия была присуждена Пастернаку, а не Шолохову, и что единственным советским произведением, получившим премию, была книга, изданная за границей и запрещенная в родной стране. Смешно сравнивать уровень литературного таланта Ромена Роллана,Джона Голсуорси,Уильяма Фолкнера,Томаса Манна,Эрнста Хемингуэя,Ивана Бунина,Бернарда Шоу или Андре Жида с той-же Светланой Алексиевич или преславутым Дмитрием Муратовы. Чегой-то такого он гениального накрапал?Какое-такое гениальное дерьмо "душевно излил" на многострадальную мою Родину. Нынче( впрочем это было и раньше) западные "ценители" старались номинировать на Нобелевскую премию кто старательнее всех огаживал наше с вами российское житие...Им это ближе,роднее и понятнее.Поэтому сразу( после очередного "Нобелевского списку")возникает естественный вопрос, а чем же таким новый номинант угодил западенцам? Единственный пока общий знаменатель для них всех-торговля Родиной,оптом и в розницу...АСАндрей СердюкаФФтырь, вы - инфодерьмодемон. 1. У нобелевской премии нет обладателей, есть ЛАУРЕАТЫ. 2. Нобель - изобретатель динамита. на том и заработал состояние, которое назначил в управление комитету.Евгений ПоповЯ так понял лауреат премией не обладает, а что он с ней делает?АСАндрей Сердюкон является не "обладателем", а "лауреатом".Виктор Козодоева сам он кто такой, не мои ми чего- жуликАлександр Нестеров..ему ,как и всей ЕР заняться нечем...потому и лижут...Алексей Кузнецовкак-то мой друг писатель Г.Климов примерно так высказался о Ноб. премиях т.н. "мира": Одни пидарасы дают нобелевские премии "мира" другим пидарасам", например (курсив мой), Обамка, Сахаров, Солженицын, всех перечислять не позволяет огранич текста данного ком-я.Владимир EвтушенкоКлимов сам был мразью конченою, такой же голубой, как те, кого он проклинает. И как он, рождённый в 1918 году, сбежавший на Запад в 47 году, ни разу не бывавший после в СССР, мог быть вашим другомНочной кошмарА причём тут Володин? Володин всего лишь высказал своё недовольство тем, что дают премию Мира кому попало. Кстати, я тоже этим недоволен, и что? Имею право высказывать своё мнение, так же как и Володин, и любой другой. А некто Анатолий Несмиян, от себя уже предложил расширить и углубить некую "инициативу" Володина. Ну, и далее по тексту... Так это получается инициатива Несмияна, лишать премий, а не Володина. Ну, что у Несмияна в голове ветер, это мне давно известно. Да и другие критиканы, Ганапольский и Орешкин, такого же поля ягоды. Один пёрнул, остальные нюхают и комментируют. Читать их противно.Комментировать
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