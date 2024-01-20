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Как читать больше книг (даже если кажется, что вы слишком заняты)

Как читать больше книг (даже если кажется, что вы слишком заняты)

Вам кажется, что вы не успеваете читать книги, как раньше? Есть способ читать больше книг, даже если вам кажется, что у вас нет ни секунды свободного времениВ детстве вы регулярно прочитывали по книге в день во время летних каникул, а сейчас успеваете прочитать небольшое количество книг в год, из-за ежедневного водоворота работы, семьи и дома? Если вы жалуетесь на нехватку времени для чтения в вашей жизни или просто хотите читать больше книг, вы не одиноки.

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