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NYT: США просят Израиль перенести наземную операцию в секторе Газа

NYT: США просят Израиль перенести наземную операцию в секторе Газа

Соединенные Штаты просят Израиль перенести начало наземной операции на территории сектора Газа, чтобы лучше подготовиться к теоретическим атакам на свои вооруженные силы в регионе и выиграть время для освобождения заложников.

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