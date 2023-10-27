Минжилполитики Подмосковья рассказало о работе соседских центров для досуга и спорта в жилых кварталах

Соседские центры все чаще появляются в жилых кварталах Подмосковья. В Министерстве жилищной политики Московской области сообщили, что такие пространства предназначены для досуга, работы, совместных мероприятий, спорта и развлечений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии