«Известия» пообщались с жителями Техаса и показали ситуацию на границе США с Мексикой

Город Игл-Пасс — эпицентр миграционного и конституционного кризиса в США в настоящий момент. Журналист Николай Мастеров побывал на контрольно-пропускном пункте (КПП) в штате Техас и поговорил с местными жителями об их отношении к происходящему.
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