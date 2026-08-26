Как не ошибиться в выборе спутника жизни: взгляд на старинный подход к сватовству

Вопрос выбора второй половины всегда был одним из самых сложных в жизни человека. Сегодня кажется, что свобода выбора — это безусловное благо, но так ли всё однозначно? Когда-то родители брали решение на себя, руководствуясь не только чувствами, но и практическими соображениями.
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