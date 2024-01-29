30 января отмечают праздник День деда Мороза и Снегурочки Анна ФедороваНовогодний праздник немыслим без определенного набора традиционных элементов, которые создают особую атмосферу и встречают наступление новых двенадцати месяцев.
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