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Аргументы недели

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Хайп на бойцах не удался: в Иркутске силовики охладили пыл «ценного» иностранного специалиста

Хайп на бойцах не удался: в Иркутске силовики охладили пыл «ценного» иностранного специалиста

В Иркутске сотрудники правоохранительных органов задержали уроженца Азербайджана Камиля Алиева. Мужчина на протяжении длительного времени целенаправленно искал в городе военнослужащих, снимал их на видео и публиковал ролики в социальных сетях с целью раскрутки аккаунта и монетизации.

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Комментарии
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МАКСИМ
Дайте ему срок лет 15, за шпионаж.
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4 н.