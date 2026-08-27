Хайп на бойцах не удался: в Иркутске силовики охладили пыл «ценного» иностранного специалиста

В Иркутске сотрудники правоохранительных органов задержали уроженца Азербайджана Камиля Алиева. Мужчина на протяжении длительного времени целенаправленно искал в городе военнослужащих, снимал их на видео и публиковал ролики в социальных сетях с целью раскрутки аккаунта и монетизации.
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