Страны НАТО готовятся бороться за постоянные военные базы США

Анонимный дипломат НАТО назвал документ требованием «принести присягу на верность сюзерену». По мнению издания, таким образом США оценивают лояльность союзников перед решением о перераспределении своего военного присутствия в Европе.
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