Wildberries запускает продажу алкогольной продукции с самовывозом

Покупатель сможет оплатить и забрать покупку в выбранном магазине в течение четырех дней.Wildberries приступил к тестированию продажи алкогольных напитков через сервис Click&Collect совместно с сетью «ВинЛаб».
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