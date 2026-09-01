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Морозов о переезде «Шанхая» в Китай: «На это влияет и геополитика, и ситуация в небе над Россией. Мы все хотим, чтобы клуб переехал. Это будет большой скачок в развитии КХЛ»

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о ситуации с возможным переездом «Шанхая» в Китай.  Сейчас « Дрэгонс » базируются в Санкт-Петербурге.

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