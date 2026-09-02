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ТОЛК

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Что такое дезинфляция и может ли такой сценарий развернуться в России

Что такое дезинфляция и может ли такой сценарий развернуться в России

В СМИ начал чаще звучать термин "дезинфляция". Разобрались, что это такое и означает ли это, что цены начнут не расти, а снижаться.

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